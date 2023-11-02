Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da Çalıntı Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Samsun'da Çalıntı Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çalıntı bir motosiklet, jandarma tarafından sahibine teslim edildi. Jandarma ekipleri, şüphelendiği motosiklet sürücüsünü durdurarak yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, motosiklet ise sahibine teslim edildi.