Samsun'da Çalıntı Motosiklet Sahibine Teslim Edildi
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çalıntı bir motosiklet, jandarma tarafından sahibine teslim edildi. Jandarma ekipleri, şüphelendiği motosiklet sürücüsünü durdurarak yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çalıntı motosiklet, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.
Jandarma ekipleri, şüphelendiği motosiklet sürücüsünü A.S'yi (26) Biçme Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan kontrolde motosikletin sahte plaka ile kullanıldığı ve 23 Ekim'de Samsun'un İlkadım ilçesinde çalındığı belirlendi.
Olayla ilgili A.S. gözaltına alındı, motosiklet ise Salıpazarı İlçe Jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel