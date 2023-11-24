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Samsun'da Çalıntı Motosiklet Bulundu

Samsun'un Ondokuz Mayıs ilçesinde çalıntı motosiklet terk edilmiş şekilde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde plakasız ve terkedilmiş motosiklet tespit edildi. Motosikletin çalıntı olduğu belirlendi ve sahibine teslim edildi.