Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen üç araçlı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Buzlanma nedeniyle gerçekleşen kazada, tır sürücüsü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bilal K'nin kullandığı 55 SK 828 plakalı minibüs, Abdullah K. idaresindeki 06 DN 5513 plakalı kamyon ile Mehmet A. yönetimindeki 31 AFR 310 plakalı tır, Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı Sagimat Kavşağı'nda buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Araçta sıkışan tırın sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Kazada tır sürücüsü ile araçlarda bulunan Emine G, Elif A, Dilek B, Gül Hatun D. ve İsmet D. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
