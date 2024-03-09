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Samsun'da büyük uyuşturucu operasyonu: 55 bin 930 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Samsun'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 55 bin 930 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 930 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda belirlenen aracı teknik ve fiziki takibe aldıktan sonra Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, koliler içinde uyuşturucu nitelikli 55 bin 930 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda H.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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