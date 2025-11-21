Samsun'da Büfeden 500 Bin Lira Değerinde Ürün Çalan Şüpheli Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde ürün çaldığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da gece sıralarında bir büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde sigara, alkol, kuruyemiş, çikolata ve çeşitli tekel ürünlerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen şüpheli B.G. (43), İlkadım'da saklandığı ikamette yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 114 açılmamış alkol şişesi, 264 paket farklı markalarda sigara ile kuruyemiş, çikolata ve çeşitli meşrubatlar ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edildi.