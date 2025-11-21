Haberler

Samsun'da Büfeden 500 Bin Lira Değerinde Ürün Çalan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir büfeden 500 bin lira değerinde ürün çalan şüpheli B.G., emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde ürün çaldığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da gece sıralarında bir büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde sigara, alkol, kuruyemiş, çikolata ve çeşitli tekel ürünlerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen şüpheli B.G. (43), İlkadım'da saklandığı ikamette yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 114 açılmamış alkol şişesi, 264 paket farklı markalarda sigara ile kuruyemiş, çikolata ve çeşitli meşrubatlar ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
title
