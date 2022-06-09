Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına başlandı - Haberler

Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına başlandı Samsun'un Kavak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi ile annesi hakim karşısına çıktı. Samsun'un Kavak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi ile annesi hakim karşısına çıktı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Baki K. ve annesi Zahide K. ile taraf avukatları katıldı. Sanık Baki K, cinayeti tahrik altında işlediğini savundu, annesi Zahide K. ise olay sırasında başka yerde olduğunu, polislerin yanına gelmesiyle durumu öğrendiğini öne sürdü. "Canavarca hisle, tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi. Kavak ilçesinde 1 Şubat 2022'de bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Baki K, tartışıp darbettiği Gülbahar K'yi bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Baki K. ve Zahide K. tutuklanmıştı. AA / Recep Bilek - Güncel Samsun Güncel Haberler

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