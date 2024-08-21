Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Tartışmanın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince suç aletiyle yakalandı. Yaralanan kadının sağlık durumu iyi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Selahiye Mahallesi'nde Özge E. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi G.E. (44) arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından G.E, Özge E'yi bıçakla yaraladı.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheli ise suç aletiyle polis ekiplerince yakalandı.