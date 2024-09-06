Samsun'da Borç-Alacak Tartışması Kanlı Bitti

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Saim Y. (54), borç- alacak nedeniyle tartıştığı Reis Y.'yi (42) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 17.50 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi 294 ile 105'inci sokak arasında meydana geldi. İddiaya göre, Saim Y., kardeşi Reis Y.'yi telefonla arayıp, konuşmak istediğini söyledi. Buluşma yerine gelen Saim Y., borç- alacak meselesi sebebiyle husumetlisi olduğu kardeşi Reis Y.'yi bıçakla sağ bacağından sağ kol, sağ kalça ve ensesinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi ağabeyi suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.