Samsun'da Boğulma Vakalarına Karşı Bilgilendirme
Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi. Körfez Mahallesi sahil şeridinde gerçekleştirilen etkinlikte, 146 broşür dağıtıldı ve 275 kişiye bilgi verildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.
Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Körfez Mahallesi sahil şeridinde, "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında vatandaşlar boğulma olaylarına karşı uyarıldı.
Suda boğulma olaylarına dikkati çekme ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan ekipler, 146 broşür dağıttı, 275 kişiye bilgi verdi.