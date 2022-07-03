Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmaya çalışan baba yaşamını yitirdi. Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmaya çalışan baba yaşamını yitirdi. Çatalçam Sosyal Tesisleri sahilinde Murat Akbaş (51) ile kızı Tuğçenur Akbaş (12), serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren kızına yardım etmeye çalışan baba Murat Akbaş, suda kayboldu. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan baba ile kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Murat Akbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuğçenur'un tedavisi ise sürüyor. AA / Veysel Altun - Güncel Murat Akbaş Çatalçam Samsun Güncel Haberler

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