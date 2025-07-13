Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren İki Kardeş Hastaneye Kaldırıldı

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Amasya'dan Samsun'un Atakum ilçesine gelen 8 ve 12 yaşındaki iki kardeş, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocukları sudan çıkardı ve hastaneye sevk etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı.

Amasya'dan kente gelen ve Güzelyalı Mahallesi mevkisinde ailesi ile denize giren Z.A. (8) ve Y.Ç.A. (12) boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar iki kardeşi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Çocukların bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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