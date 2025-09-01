Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde serinlemek için denize giren R.Y. (27) bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan R.Y, yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.