Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki Ege Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü ve entübe edildiği öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'dan bayram tatili için kente gelen Ege Ş. (19) ve ailesi Çatalçam Sosyal Tesisleri yakınlarındaki plajda serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Ege Ş. için ailesi çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan Ege Ş, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü ve entübe edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.