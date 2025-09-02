Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Gardiyan Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 27 yaşındaki Recep Yağcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağcı'nın Kavak ilçesinde cezaevinde gardiyan olarak çalıştığı öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde dün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Recep Yağcı (27), bilinci kapalı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan Yağcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yağcı'nın Kavak ilçesinde cezaevinde gardiyan olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
