Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren otizmli bir çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Liman Mahallesi Zilfansuyu mevkisinde serinlemek için denize giren 14 yaşındaki otizmli E.T'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlardan Fikri Aydın suya girerek çocuğu kurtardı.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından E.T, Alaçam Şehir Stadı'na inen ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.