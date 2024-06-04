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Samsun'da Boğazına Lokma Takılan Kadın Bekçi Sayesinde Kurtuldu

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Samsun'da bir restoranda yemek yiyen kadının boğazına takılan lokma, çarşı ve mahalle bekçisi tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla çıkarıldı. Bekçinin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da yemek yerken boğazına lokma takılan kadın, çarşı ve mahalle bekçisinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Merkez İlkadım ilçesi 56'lar mevkisindeki bir restoranda yemek yiyen kadının lokma boğazına takıldı.

Ayağa kalkan kadına yanındakiler yardım etmeye çalıştı. O sırada bölgeden geçen çarşı ve mahalle Bekçisi Özkan Topsakal, kadının nefes almakta zorluk çektiğini görmesi üzerine Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu.

Topsakal, yaptığı müdahalenin ardından kadının rahat nefes almasını sağladı.

Bekçinin kadına müdahale ettiği anlar, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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