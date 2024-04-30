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Samsun'da bisikletle otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikletle otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Salıpazarı-Ayvacık kara yolun TOKİ Köprüsü mevkisinde S.K. (32) idaresindeki 35 BMD 986 plakalı otomobil ile bisikletli B.A. (45) çarpıştı.

Kazada, bisiklet kullanıcısı ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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