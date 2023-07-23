Samsun'da Bisiklet Kazası: Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü kaçtı. Kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi adalet arıyor.

Samsun'da bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 55 LP 055 plakalı otomobil, bisikletli Egehan Ayvaz'a (16) çarparak kaçtı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Egehan Ayvaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını k kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu Egehan Ayvaz'a çarparak ölümüne sebep olan 55 LP 055 plakalı otomobili saklandığı arazide buldu. Sürücüyü yakalamak için çalışma devam ederken, araç sürücüsü olduğunu belirten T.T. bugün Dikbıyık Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN