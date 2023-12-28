Samsun'da Bisiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Bafra İlçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra İlçesi Alpaslan Mahallesi Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ördek (52) işe gitmek için bisikletiyle karşı yola geçmek istedi. Bu sırada Sinop yönünden gelen Emirhan K. (19) idaresindeki 06 BGN 036 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Ördek'e idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsünü Ördek, 100 metre sürüklendi. Kaza sonucunda bisiklet sürücüsü Ördek, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından cenaze, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.