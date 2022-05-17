Samsun'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine ikinci kez adli kontrol - Haberler

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Samsun'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine ikinci kez adli kontrol

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine ikinci kez adli kontrol

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce 11 bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, aynı suçtan tekrar yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce 11 bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, aynı suçtan tekrar yakalandı. Zanlı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, farklı tarihlerde, Hançerli ve Liman mahallelerindeki 2 adresten 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli B.M'yi (21) belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı, 12 Nisan'da da 9 adresten 11 bisikletin çalınmasıyla ilgili güvenlik kameralarına yansımış, yakalandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

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