Samsun'da bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Menderes Bulvarı 3038. Sokak'taki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir anda yükselen alevler, restoranın üstündeki 4 daireye sıçradı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Restoranın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İş yerinde ve dairelerin yüzeyinde hasar oluştu.