Samsun'da bir okul bahçesinde 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde 15 yaşındaki bir çocuk ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, bir okulun bahçesinde ölü bulundu.

Bafra İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bir kişi yatar halde bulundu. Olayı gören şahıslar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, isminin Yiğit Öztürk (15) olduğu öğrenilen çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN