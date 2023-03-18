Samsun'da bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'nde büfe işletmecisi R.B'yi tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bafra ilçesinde dün aralarında husumet bulunan R.B'yi silahla ateş ederek yaralayan Y.K. gözaltına alınmış, R.B. hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Güncel