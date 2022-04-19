Samsun'da bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kilise civarında daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen A.Ş'yi silahla ağır yaralayan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden A.Ş'nin ikinci kez ameliyat edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün, Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kilise civarında E.K, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen A.Ş'yi (29) yanında taşıdığı ruhsatsız silahla yaralayarak kaçmıştı. Ağır yaralanan A.Ş, hastaneye kaldırılmış, E.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.