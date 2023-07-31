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Samsun'da Bir Kişinin Konteyneri Çaldığı İddia Edilen Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin konteynerini çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişinin konteynerini çaldığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç.'ye ait 30 bin lira değerindeki konteyner kamyonete yüklenerek çalındı. Şikayet üzerine N.Ç., İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toybelen İlkadım Samsun Güncel Haberler

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