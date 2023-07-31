Samsun'da Bir Kişinin Konteyneri Çaldığı İddia Edilen Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin konteynerini çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.