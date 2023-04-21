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Samsun'da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü

Samsun'da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü

Güncel Haberler

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, akraba olan ve aralarında husumet bulunan M.K. ve İ.K, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.K, tabancayla İ.K'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden İ.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan İ.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayın ardından kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

Salıpazarı Samsun Güncel Haberler

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