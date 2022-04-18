Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kilise civarında daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen E.K. ile A.Ş. (29) karşılaştı. E.K, yanında taşıdığı ruhsatsız silahla ateş ettiği A.Ş'yi yaralayarak olay yerinde kaçtı.

Yerde yatan A.Ş'ye çevredeki vatandaşlar müdahale ederek belden altındaki kanayan bölgeye tampon yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralı A.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan E.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.