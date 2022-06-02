Samsun'da bir kişi merada ölü bulundu - Haberler

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Samsun'da bir kişi merada ölü bulundu

AA - İrfan Ağca - Güncel
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Samsun'da bir kişi merada ölü bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden kişi, merada ölü bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden kişi, merada ölü bulundu.

İlçeye bağlı Göllüalan Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmak için meraya giden Nazım Kurt'u (65) yerde hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kurt'un cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İrfan Ağca - Güncel

Nazım Kurt Vezirköprü Jandarma Samsun Güncel Haberler

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