Samsun'da bir kişi merada ölü bulundu - Haberler

Samsun'da bir kişi merada ölü bulundu
AA - İrfan Ağca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden kişi, merada ölü bulundu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden kişi, merada ölü bulundu.
İlçeye bağlı Göllüalan Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmak için meraya giden Nazım Kurt'u (65) yerde hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kurt'un cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İrfan Ağca - Güncel