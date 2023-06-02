Samsun'un Havza ilçesinde dünden beri haber alınamayan bir kişi Tersakan Çayı'nda ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi ırmakta ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde dünden beri haber alınamayan bir kişi Tersakan Çayı'nda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün 15.00 civarı Yenice mevkisinde Tersakan Çayı'na devrilen ayakkabı yüklü tırın dorsesinden dökülen malzemelere bakmak için evden ayrılan 58 yaşındaki Mustafa Kayhan'dan haber alınamayan ailesi ve yakınları kendisini aramaya çıktı. Irmak boyu arama çalışmalarını sürdüren yakınları bu gün saat 06.30 sıralarında Boyalıca Mahallesi mevkisinde Kayhan'ın cansız bedenini bularak durumu 112'ye haber verdi. Gelen ekiplerce ırmaktan çıkartılan bu kişinin Mustafa Kayhan olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Mustafa Kayhan'ın Tersakan Çayı kenarına gittiği, buradan suya düştüğü, ilçede son günlerde yağan yağmurlar sebebiyle suyun debisinin yüksek olması nedeniyle düştüğü yerden sürüklendiği, debinin azaldığı yere ise takıldığı, yapılan olay yeri incelemesinde herhangi bir darp, yaralanma ve benzeri durumlara rastlanılmadığı değerlendirilirken, yapılan ilk incelemenin ardından Kayhan'ın cesedi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konu ilgili soruşturma devam ediyor.