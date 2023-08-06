Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Ali Şahin'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Alaçam ilçesi Akbulut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızlarına misafirliğe giden eşi, Ali Şahin'i (54) telefonla arayarak kendisine ulaşamayınca komşulardan yardım istedi. Evden koku gelip evin lambalarının yanık olması üzerine durum yakınlarına ve jandarmaya haber verildi. Eve girildiğinde Ali Şahin yerde yüzüstü yatar halde ölü bulundu. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN