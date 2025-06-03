Samsun'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 53 yaşındaki İsrafil Uzunok'un evinde ölü bulunması sonrası otopsi işlemleri için cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İlçe merkezi Hasbahçe Mahallesi'ndeki evinde yaşayan İsrafil Uzunok'u (53) ziyarete giden oğlu, babasını hareketsiz buldu.
Oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uzunok'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Uzunok'un cenazesi incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel