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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak'ta ikamet eden Ahmet Rıfkı Ataseven'den (67) üç gündür haber alamayan akrabaları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bekar olan ve yalnız yaşayan Ataseven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre düşerek başını çarptığı tespit edilen Ataseven'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi 112 Acil Çağrı Samsun Bafra Güncel Haberler

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