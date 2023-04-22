Samsun'da bir kişi darp sonucu yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde darbedilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde darbedilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Emirefendi Mahallesi'nde bulunan lunaparkta Y.K.D, bir grubun saldırısına uğradı.

Darbedilen ve hastaneye kaldırılan Y.K.D, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada ruhsatsız bir tabanca buldu. Tabancanın darbedilen kişinin kardeşi D.D'ye ait olduğu belirlendi.