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Samsun'da Bir Kişi Binadan Düşerek Ağır Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın 5'inci katından düşen kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın 5'inci katından düşen kişi ağır yaralandı.

Hacınabi Mahallesi Bülbül Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında ikamet eden E.A. (53), balkondan dengesini kaybederek binanın önünde bulunan hafif ticari aracın üstüne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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