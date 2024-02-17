Samsun'da bir iş yerine silahlı saldırı

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de H.S'ye ait iş yerine silahla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili A.K. ile T.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bafra ve Alaçam'da polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu A.K. ve T.A, Bafra Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Şüphelilerin çantasında yapılan aramada eldiven, bıçak, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerden T.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.K'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.