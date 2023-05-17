Samsun'da bir genci kaçırıp darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genci kaçırarak darbettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, bir kişinin Yenidoğan Mahallesi Şehit İlhan Hamlı Sokak'taki ikamette zorla tutulduğu ve şüphelilerin silahlı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.