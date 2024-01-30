Samsun'da bir gecede 2 otomobil çalan şüpheli yakalandı

Samsun'un Alaçam ve Bafra ilçesinde bir gecede 2 otomobil çalan şüpheli yakalandı.

Alaçam ilçesinde F.Y, Yeni Cami Mahallesi'nde park ettiği otomobilinin yerinde olmadığını fark etti.

F.Y'nin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kaydından, otomobilin Bafra'ya giriş yaptığını belirleyen ekipler, çalınan otomobili plakaları sökülmüş halde, Kavakpınar Mahallesi Hoş Sokağı'nda park edilmiş şekilde buldu.

F.Y'nin aracını çalan şüphelinin, aynı gece Bafra Kavakpınar Mahallesi'nden bir otomobili daha çalıp kaçtığı belirlendi.

Bu otomobili çalan kişilerin S.E.A. ile M.M. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri PTS kayıtları sayesinde Kavak ilçesinde, çaldıkları otomobille birlikte yakaladı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.E.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken M.M, adliyeye sevk edildi.

Bulunan otomobiller sahiplerine teslim edildi.