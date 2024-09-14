Samsun'da Bir Evde Yangın Çıktı
Bafra ilçesindeki 5 katlı apartmanın zemin katında çamaşır makinesinden kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunmayan ev sahibine komşuları haber verdi. Dumandan etkilenen yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta 5 katlı apartmanın zemin katında Fatma E'ye ait dairede çamaşır makinesinden dolayı yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunmayan ev sahibine komşuları, evinden duman çıktığını haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Sağlık ekibince, dumandan etkilendiği düşünülen apartmandaki yaşlı kadına müdahalede bulunuldu.