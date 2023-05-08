Samsun'da bir evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacınabi Mahallesi Bülbül Sokak'ta 5 katlı binanın en son katında ikamet eden bir kişi, topladığı eski eşyaları dairenin banyosunda yakmak isterken yangın çıkardı.

Çevredekiler binanın penceresinden çıkan dumanları görmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine polis, doğalgaz acil ekibi ve itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürdü.