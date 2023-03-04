Samsun'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Karpuzlu Mahallesi'nde Merve Dağ'a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sobadan çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel