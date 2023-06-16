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Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi

Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir doktor, görev yaptığı hastanede darbedildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir doktor, görev yaptığı hastanede darbedildi.

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Kayaalp'in darbedildiği saldırıyı kınadı.

Kayaalp'a acil şifa dileyen Dağlı, "Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Devlet Hastanesi Zülkif Dağlı Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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