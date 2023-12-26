Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde bir binanın çatısından alev çıktığını görenler, itfaiyeye ihbarda bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.
İlk incelemelere göre yangının, bacadan çıktığı belirtildi.