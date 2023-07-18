Üye Girişi
Haberler

Samsun'da bir apartmanın çatısı yangın sonucu zarar gördü

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Gülhanım Apartmanı'nın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu çatıda büyük çapta hasar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın çatısı, yangın sonucu zarar gördü.

Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan Gülhanım Apartmanı'nın çatısından alev çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tüm çatıyı saran yangın söndürüldü.

Yangın sonucu çatıda büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba İtfaiye Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title