Samsun'da bir apartmanın çatısı yangın sonucu zarar gördü
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Gülhanım Apartmanı'nın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu çatıda büyük çapta hasar meydana geldi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın çatısı, yangın sonucu zarar gördü.
Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan Gülhanım Apartmanı'nın çatısından alev çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tüm çatıyı saran yangın söndürüldü.
Yangın sonucu çatıda büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel