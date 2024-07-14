Samsun Bafra'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi ve daire ile çatıda büyük çapta hasar meydana geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Emirfendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alaettin Koçak Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında bulunan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen ve tüm çatı katını saran yangın nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, daire ve çatıda büyük çapta hasar oluştu.