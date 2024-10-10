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Samsun'da Bilim Şenliği İle Geleceğin Gençleri Yetiştiriliyor

Samsun'da Bilim Şenliği İle Geleceğin Gençleri Yetiştiriliyor
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Samsun'da düzenlenen 'Geleneğin Işığında Geleceğin Gençleri Parlıyor Bilim Şenliği' 3 gün sürecek. Şenlik, atölye çalışmaları, sunumlar ve etkinliklerle öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Samsun'da, "Geleneğin Işığında Geleceğin Gençleri Parlıyor Bilim Şenliği" yapıldı.

Kent Park'ta TÜBİTAK 4007 Destek Programı kapsamında düzenlenen şenlikte atölye çalışmaları, TÜBİTAK ve TEKNOFEST sunumları, çocuk tiyatrosu, geleneksel oyunlar, söyleşiler, etkinlik alanları gibi aktiviteler bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, öğrencilerin çok yönlü gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Milli ve manevi değerlerle bağlı yetişmelerinin yanı sıra fen, teknoloji, bilim alanında destekleyerek öğrencilerin ülkenin geleceğine yön vermelerini sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Ağar, onları TÜBİTAK, TEKNOFEST ve benzeri yarışmalara katılmaya teşvik ettiklerini anlattı.

Öğrencilerin 3 gün sürecek şenlik boyunca 55 atölyede yaparak, yaşayarak öğreneceklerini aktaran Ağar, şunları kaydetti:

"Öğrenciler hazırlanan etkinliklerle sosyal ve kültürel yönden de desteklenecekler. Yine kültür merkezlerimizde oluşturulan seminer ve konferanslarda özellikle fen, teknoloji ve bilim alanındaki çalışmalarla onları akademisyenlerimiz ve öğretmenlerimizle buluşturacağız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde okul dışı ortamlar öğrenciler için kritik önem taşıyor. Bu kapsamda okullardan öğrencilerimiz, belirlenen program dahilinde burayı ziyaret edecek. Proje kültürüyle çalışan öğretmenlerimizin onlar için hazırladıkları etkinliklere katılacaklar."

Ağar, öğrencilerin akranlarıyla yaparak ve yaşayarak deneyim elde etmelerini, yaşam boyu ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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