Samsun'da bıçaklı ve sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen bıçak ve sopalı kavgada Emin Kanbay (25) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Yaşanan ölümlü kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde meydana gelen bıçak ve sopalı kavgada Emin Kanbay (25) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Yaşanan ölümlü Kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Canik ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emin Kanbay ile Ceyhun Demir (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay, tartışmanın büyümesiyle bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Ceyhun Demir, Emin Kanbay'ı göğsünden bıçakladı. Kanbay, sopa ile Demir'in kafasına vurdu. Birbirine saldıran ikili yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ceyhun Demir, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Emin Kanbay ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kanbay'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)