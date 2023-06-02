Samsun'da Bıçaklı Sopalı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bıçaklı sopalı kavga cep telefonu kamerasında: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bıçaklı ve sopalı kavgada 2 çocuk babası genç hayatını kaybetti, 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Okay, Samsun'un Canik İlçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı ve sopalı kavgada taksi şoförü Ceyhun Demir'in bıçaklı saldırısına uğrayan Emin Kanbay ve kardeşi Yusuf Kanbay yaralandılar. Özel hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Emin Kanbay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Kanbay"ın ise hafif yaralandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan taksi şoförü Ceyhun Demir'in de sopayla darp sonucu yaralandığı ve Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından sorgulanmak için Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emin Kanbay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Spoalı ve bıçaklı kavga anları ise vatandailar tatafından cep telefonu ile sani saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.