Samsun'da Bıçaklı Şiddet: Dini Nikahlı Eşini Darp Eden Genç Polisi Alarma Geçirdi

Samsun'da elinde bıçak dini nikahlı eşini darp eden genç polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin 'eski eşini bıçaklıyor' ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis darp sonucu yaralanan E.Ö. (28) adlı genç kadın ile elinde bıçak S.C.K. ile karşılaştı. S.C.K. ikna edilerek elindeki bıçağı bırakıp polise teslim oldu. Polis yaptığı araştırmada S.C.K.'nın dini nikahlı eşi E.Ö.'yü aralarında çıkan tartışma sonucu bir elinde bıçak tutarken diğer eliyle de darp ettiğini ve genç kadına yerden aldığı taşla vurduğunu tespit etti. Darp sonucu yaralanan E.Ö. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan S.C.K. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN