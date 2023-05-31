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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Güncel Haberler

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir çay ocağı önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan ise kaçtı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir çay ocağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.B., sırtından ve elinden olmak üzere 3 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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