Samsun'da bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı salıverildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İshaklı Mahallesi Molla Osman Sokak'ta bıçaklı kavgaya karışan A.E, F.G. ile İ.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan İ.A. ifadesinin ardından jandarmadan salıverildi. Adliyeye sevk edilen A.E ve F.G. hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra'da dün aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.E, F.G. ile İ.A. bıçakla yaralanmıştı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E, F.G. ve İ.A, tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.